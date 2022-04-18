В Госдуме призвали проверить отношение украинских артистов к суверенитету России

В Государственной думе предложили перед публичными выступлениями проверять отношение украинских артистов к суверенитету России. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елену Драпеко.

По ее мнению, проверка артистов не составит много проблем. Она также считает, что этой процедурой должны заниматься «специально обученные люди».