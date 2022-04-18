В Госдуме призвали проверить отношение украинских артистов к суверенитету России
В Государственной думе предложили перед публичными выступлениями проверять отношение украинских артистов к суверенитету России. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елену Драпеко.
По ее мнению, проверка артистов не составит много проблем. Она также считает, что этой процедурой должны заниматься «специально обученные люди».
В начале марта 2022 года по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина началось расследование на фоне преследования на Украине артистов из России.
Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что деятелям культуры, которые против российской спецоперации на Украине, следует покинуть свои посты, а россияне, по ее мнению, все равно этого не заметят.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru