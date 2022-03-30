Кириенко сообщил о давлении на деятелей культуры из России
На российских деятелей культуры оказывается внешнее давление, их пытаются шантажировать тем, что если они не выступят против своей страны, то якобы потеряют деньги и контракты. Об этом рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Но мы лишний раз убеждаемся, что те, кто пытаются это делать, совсем не понимают, что такое Россия», - отметил он.
В связи с этим Кириенко подчеркнул, что, чем больше давления извне оказывается на РФ и деятелей культуры, тем более противоположный результат получается.
Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что деятелям культуры, которые против российской спецоперации на Украине, следует покинуть свои посты, а россияне все равно этого не заметят.
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