Кириенко сообщил о давлении на деятелей культуры из России

На российских деятелей культуры оказывается внешнее давление, их пытаются шантажировать тем, что если они не выступят против своей страны, то якобы потеряют деньги и контракты. Об этом рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Но мы лишний раз убеждаемся, что те, кто пытаются это делать, совсем не понимают, что такое Россия», - отметил он.

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В связи с этим Кириенко подчеркнул, что, чем больше давления извне оказывается на РФ и деятелей культуры, тем более противоположный результат получается.

Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что деятелям культуры, которые против российской спецоперации на Украине, следует покинуть свои посты, а россияне все равно этого не заметят.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ПолитикаПрезидент РФРоссияКультураСергей Кириенко
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