Кириенко сообщил о давлении на деятелей культуры из России

На российских деятелей культуры оказывается внешнее давление, их пытаются шантажировать тем, что если они не выступят против своей страны, то якобы потеряют деньги и контракты. Об этом рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Но мы лишний раз убеждаемся, что те, кто пытаются это делать, совсем не понимают, что такое Россия», - отметил он.