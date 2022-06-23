В Госдуме призвали нанести удар по посольству США в Киеве
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что поставки американских реактивных систем залпового огня Киеву сильно усложняют обстановку в ходе проведения специальной операции Вооруженных сил России на территории Украины.
По его словам, в этой связи Москве необходимо принимать ответные меры, среди которых может быть удар по району украинской столицы, где расположено посольство США.
«Поставками реактивных систем залпового огня HIMARS США шаг за шагом движутся к третьей мировой войне», - подчеркнул депутат.
Ранее стало известно, что США направят на Украину реактивные системы залпового огня высокой дальности.
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