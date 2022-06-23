В Госдуме призвали нанести удар по посольству США в Киеве

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что поставки американских реактивных систем залпового огня Киеву сильно усложняют обстановку в ходе проведения специальной операции Вооруженных сил России на территории Украины.

По его словам, в этой связи Москве необходимо принимать ответные меры, среди которых может быть удар по району украинской столицы, где расположено посольство США.

В МИД заявили, что поставки оружия Киеву повышают риски столкновения с США

«Поставками реактивных систем залпового огня HIMARS США шаг за шагом движутся к третьей мировой войне», - подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что США направят на Украину реактивные системы залпового огня высокой дальности.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
ТЕГИ:ОружиеСШАУкраинаГосдума
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