В МИД заявили, что поставки оружия Киеву повышают риски столкновения с США

Любые поставки оружия Украине со стороны США увеличивают риски прямого столкновения Соединенных Штатов и России. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.

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«Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски такого развития», — отметил Рябков, отвечая на вопрос, возрастет ли риск открытого столкновения Москвы и Вашингтона на фоне решения американской стороны поставить Киеву ракетные системы HIMARS.

По словам дипломата, на протяжении многих лет США не пытались сделать ничего для решения украинского конфликта. При этом после начала российской специальной военной операции Вашингтон пытается любыми способами нанести «стратегическое поражение» РФ, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:УкраинаСШАМИД РФ
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