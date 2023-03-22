В Госдуме предупредили о превращении Украины в выжженное поле после поставок боеприпасов с ураном

По мнению депутата, это выводит конфликт и вовлеченность в него западных стран на опасный уровень.

Поставка ВСУ боеприпасов с ураном может превратить Украину в выжженное поле, предупредил Слуцкий. Лидер ЛДПР считает, что решение Запада разрушит генофонд страны и нанесет непоправимый вред следующим поколениям.

Заявление о поставках вооружений с ураном Украине ранее сделали в Пентагоне. В американском военном ведомстве уточнили, что не планируют принимать такое решение, пишет НСН.

