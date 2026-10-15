Россиянам рассказали, как можно увеличить будущую пенсию
Чтобы повысить размер будущей пенсии, в первую очередь, нужно заключать трудовой договор и получать официальную зарплату, избегая «серых» схем. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
По её словам, также следует вести трудовую деятельность без долгих перерывов и самостоятельно отслеживать пенсионные начисления, а уже к середине трудовой деятельности можно начать формировать долгосрочные пенсионные сбережения.
«Стоит посмотреть различного рода предложения, которых сегодня достаточно много. Государство предлагает дополнительно 360 тысяч россиянам, которые желают открыть для себя долгосрочные сбережения», - отметила парламентарий.
Ранее Бессараб заявила, что получать большую пенсию можно, если на протяжении всей трудовой деятельности получать высокую официальную зарплату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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