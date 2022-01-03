В Госдуме предложили убрать захоронения из некрополя у Кремлевской стены

«Все это возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют», — передает слова вице-спикера РИА Новости. Политик также заявил о недопустимости нахождения на Красной площади мавзолея с телом Владимира Ленина.

В некрополе у Кремлевской стены находятся могилы председателей ВЦИК Якова Свердлова и Михаила Калинина, а также четверых генсеков КПСС. Кроме того, там захоронили космонавта Юрия Гагарина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о выносе тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади не стоит на повестке дня.

