В Госдуме предложили убрать захоронения из некрополя у Кремлевской стены
Могилы советского времени следует убрать из-под Кремлевской стены в Москве и перенести на кладбище. Такое предложение сделал вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов.
«Все это возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют», — передает слова вице-спикера РИА Новости. Политик также заявил о недопустимости нахождения на Красной площади мавзолея с телом Владимира Ленина.
В некрополе у Кремлевской стены находятся могилы председателей ВЦИК Якова Свердлова и Михаила Калинина, а также четверых генсеков КПСС. Кроме того, там захоронили космонавта Юрия Гагарина.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о выносе тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади не стоит на повестке дня.
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