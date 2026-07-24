Бывшая солистка «Миража» назвала праздником победу в суде над продюсером Литягиным
Взыскание с продюсера и основателя группы «Миража» Андрея Литягина восьми миллионов рублей - это праздник. Так в беседе с РЕН ТВ описала вердикт суда экс-солистка коллектива Маргарита Суханкина.
Она указала, что долгое время доказывала, что именно её голос звучит на всех основных песнях группы. И никогда не подписывала бумаги о передаче своего голоса и записей в чужую собственность.
«Это огромный праздник... Очень много был разговоров по поводу того, кто что пел, кто не пел... Это мой золотой голос звучит на всех основных песнях группы«, – подчеркнула исполнительница.
Певица добавила, данное решение суда - лишь первый шаг в деле восстановления её прав, так как впереди ещё много разбирательств.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы взыскала с Литягина в качестве компенсации за нарушение авторских прав восемь миллионов рублей в пользу Суханкиной, параллельно запретив ему распоряжаться исключительными правами певицы на совместное исполнение произведений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме предложили способ борьбы с украинской ракетой «Фламинго»
- В России предложили разрешить регистрацию разыскиваемых Интерполом авто
- Бывшая солистка «Миража» назвала праздником победу в суде над продюсером Литягиным
- Стал известен топ-10 самых богатых кандидатов в Госдуму от пяти партий
- Кадровый провал: К чему приведёт принудительное закрепление молодых врачей
- Военэксперт Дандыкин: Украину будут «отключать» от Черного моря
- Жильё, зарплата, обучение: Чего не хватает в программе поддержки молодых врачей
- Минюст признал нежелательными организациями 10 иностранных НПО
- Депутат Кирьянов призвал уравнять условия работы рынка готовой еды и ресторанов
- Ритуальщик объяснил, почему похороны стоят 500 тысяч рублей