Бывшая солистка «Миража» назвала праздником победу в суде над продюсером Литягиным

Взыскание с продюсера и основателя группы «Миража» Андрея Литягина восьми миллионов рублей - это праздник. Так в беседе с РЕН ТВ описала вердикт суда экс-солистка коллектива Маргарита Суханкина.

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Она указала, что долгое время доказывала, что именно её голос звучит на всех основных песнях группы. И никогда не подписывала бумаги о передаче своего голоса и записей в чужую собственность.

«Это огромный праздник... Очень много был разговоров по поводу того, кто что пел, кто не пел... Это мой золотой голос звучит на всех основных песнях группы«, – подчеркнула исполнительница.

Певица добавила, данное решение суда - лишь первый шаг в деле восстановления её прав, так как впереди ещё много разбирательств.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы взыскала с Литягина в качестве компенсации за нарушение авторских прав восемь миллионов рублей в пользу Суханкиной, параллельно запретив ему распоряжаться исключительными правами певицы на совместное исполнение произведений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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