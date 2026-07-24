Бывшая солистка «Миража» назвала праздником победу в суде над продюсером Литягиным

Она указала, что долгое время доказывала, что именно её голос звучит на всех основных песнях группы. И никогда не подписывала бумаги о передаче своего голоса и записей в чужую собственность.

«Это огромный праздник... Очень много был разговоров по поводу того, кто что пел, кто не пел... Это мой золотой голос звучит на всех основных песнях группы«, – подчеркнула исполнительница.

Певица добавила, данное решение суда - лишь первый шаг в деле восстановления её прав, так как впереди ещё много разбирательств.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы взыскала с Литягина в качестве компенсации за нарушение авторских прав восемь миллионов рублей в пользу Суханкиной, параллельно запретив ему распоряжаться исключительными правами певицы на совместное исполнение произведений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

