В России предложили разрешить регистрацию разыскиваемых Интерполом авто

В России могут разрешить регистрацию подержанных автомобилей из Европы, которые числятся в международном розыске. Об этом в сюжете РЕН ТВ рассказал автоюрист Сергей Радько, который отметил практическую невозможность проверки юридической чистоты подобных сделок.

Согласно действующему законодательству, постановка на учет и использование транспортных средств, находящихся в базах Интерпола, категорически запрещены. Обычно такие машины оказываются в розыске из-за угона или использования преступниками в мошеннических схемах. При обнаружении подобного автомобиля его обязаны задержать и уведомить инициатора поиска.

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Юрист пояснил, что после уведомления страна-инициатор должна организовать возврат имущества законному собственнику или страховой организации. На практике ответы от европейских и американских ведомств не поступают годами из-за разорванных контактов, что оставляет машины в подвешенном состоянии.

Из-за этого тысячи транспортных средств, которые давно эксплуатируются в стране и неоднократно меняли владельцев, застревают в правовой неопределенности. По самым скромным подсчетам, сейчас в России находится около шести тысяч автомобилей, числящихся в розыске по линии Интерпола. И эту проблему необходимо решить.

Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН ранее рассказал, как ограничение стоимости ремонта по ОСАГО повлияет на цену полиса.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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