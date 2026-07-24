В России предложили разрешить регистрацию разыскиваемых Интерполом авто

В России могут разрешить регистрацию подержанных автомобилей из Европы, которые числятся в международном розыске. Об этом в сюжете РЕН ТВ рассказал автоюрист Сергей Радько, который отметил практическую невозможность проверки юридической чистоты подобных сделок.

Согласно действующему законодательству, постановка на учет и использование транспортных средств, находящихся в базах Интерпола, категорически запрещены. Обычно такие машины оказываются в розыске из-за угона или использования преступниками в мошеннических схемах. При обнаружении подобного автомобиля его обязаны задержать и уведомить инициатора поиска.