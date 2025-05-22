В Госдуме предложили прояснить вопрос о юридическом статусе СССР

Депутат заявила, что роспуск Советского Союза был незаконным. Она подчеркнула, что большинство его граждан проголосовали за сохранение страны на референдуме в 1991 году.

«То есть и юридически, и политически, и с точки зрения человеческой, по сути дела, прекращение существования Советского Союза было незаконным, поскольку никто не наделял полномочиями ни [Станислава] Шушкевича (Председатель Верховного Совета Республики Беларусь в 1991 году - примечание НСН), ни [Бориса] Ельцина (Президент РСФСР в 1991 году - примечание НСН), ни [Леонида] Кравчука (Президент Украины в 1991 году - примечание НСН) подписывать так называемые Беловежские соглашения», — сказала Останина.

По ее мнению, необходимо провести парламентское расследование, чтобы принять политическое решение по данному поводу.

Ранее советник президента России Антон Кобяков заявил, что СССР еще существует, напоминает НСН.

