В Госдуме предложили прояснить вопрос о юридическом статусе СССР
22 мая 202514:25
Юридический статус СССР требует рассмотрения в Госдуме (ГД). Об этом заявила глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Депутат заявила, что роспуск Советского Союза был незаконным. Она подчеркнула, что большинство его граждан проголосовали за сохранение страны на референдуме в 1991 году.
«То есть и юридически, и политически, и с точки зрения человеческой, по сути дела, прекращение существования Советского Союза было незаконным, поскольку никто не наделял полномочиями ни [Станислава] Шушкевича (Председатель Верховного Совета Республики Беларусь в 1991 году - примечание НСН), ни [Бориса] Ельцина (Президент РСФСР в 1991 году - примечание НСН), ни [Леонида] Кравчука (Президент Украины в 1991 году - примечание НСН) подписывать так называемые Беловежские соглашения», — сказала Останина.
По ее мнению, необходимо провести парламентское расследование, чтобы принять политическое решение по данному поводу.
Ранее советник президента России Антон Кобяков заявил, что СССР еще существует, напоминает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru