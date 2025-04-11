Путин заявил, что в России удастся решить жилищные вопросы лучше, чем в СССР
Глава государства Владимир Путин заявил, что в стране удастся решить жилищные вопросы лучше, чем в СССР и царские времена, сообщает ТАСС.
Его заявление прозвучало во время встречи с генеральным директором «Дом.РФ» Виталием Мутко. По словам российского лидера, жилищный вопрос является одним из наиболее чувствительных в жизни каждого россиянина. Президент выразил уверенность, что решить все основные вопросы граждан в этой сфере получится так, как это не осуществлялось ни в царское, ни в советское время.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что последствия от отмены льготной ипотеки, действие которое прекратилось летом 2024 года, будут наблюдаться в 2027–2028 годах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru