Советник президента России Кобяков заявил, что СССР еще существует
С юридической точки зрения СССР все еще существует, заявил рассказал советник президента России Антон Кобяков в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.
Чиновник отметил, что такую информацию он получил от специалистов по конституционному праву из России и их иностранных коллег. Он добавил, что они сделали такой вывод, так как процедура роспуска Советского Союза была проведена с нарушениями. Кобяков заявил, что государство было создано Советом Верховных депутатов в 1922 году. По его словам, только этот орган имел право ликвидировать СССР.
«А если юридическая была нарушена процедура, то получается юридически СССР существует. Логически и с правовой точки зрения получается, что украинский кризис — это внутренний процесс», — подчеркнул советник президента.
26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета принял декларацию о прекращении существования СССР. Этот день официально считается концом советской власти.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что причиной начала специальной военной операции стали последствия распада Советского Союза, напоминает НСН.
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