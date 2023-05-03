В Госдуме предложили объявить Зеленского террористом
Президента Украины Владимира Зеленского необходимо официально объявить террористом, заявил депутат Госдумы Олег Морозов РИА Новости.
Пресс-служба президента России ранее сообщила, что Украина в ночь на 3 мая пыталась нанести удар по Кремлю с помощью двух беспилотников. В результате инцидента никто не пострадал. В Кремле оценили это как теракт и попытку покушения на президента накануне Дня Победы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По словам Морозова, необходимо доказать украинской стороне, что Россия обладает возможностями «смертельно наказать за подобные действия». Депутат также подчеркнул, что попытка атаки на Кремль означает не что иное, как новый этап спецоперации.
Накануне депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов в интервью НСН заявил, что тех, кто стоит за запуском беспилотников на Кремль, надо наказать «в том месте, где они сидят».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru