СМИ: между ударами двух беспилотников по Кремлю прошло 16 минут
Между ударами двух беспилотников по Кремлю прошло 16 минут, сообщает ТВЦ.
По данным СМИ, первый дрон над Кремлем заметили в 2:27 ночи по мск. Уточняется, что он взорвался над Сенатским дворцом, после чего крыша здания загорелась.
Второй беспилотники был замечен в 2:43 ночи по мск, отмечает телеканал. По его информации, обломки дрона рухнули на территории Кремля.
Пресс-служба президента России ранее сообщила, что Украина в ночь на 3 мая пыталась нанести удар по Кремлю с помощью двух беспилотников. В результате инцидента никто не пострадал. В Кремле оценили это как теракт и попытку покушения на президента накануне Дня Победы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru