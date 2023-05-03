СМИ: между ударами двух беспилотников по Кремлю прошло 16 минут

По данным СМИ, первый дрон над Кремлем заметили в 2:27 ночи по мск. Уточняется, что он взорвался над Сенатским дворцом, после чего крыша здания загорелась.

Второй беспилотники был замечен в 2:43 ночи по мск, отмечает телеканал. По его информации, обломки дрона рухнули на территории Кремля.



Пресс-служба президента России ранее сообщила, что Украина в ночь на 3 мая пыталась нанести удар по Кремлю с помощью двух беспилотников. В результате инцидента никто не пострадал. В Кремле оценили это как теракт и попытку покушения на президента накануне Дня Победы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

