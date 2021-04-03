В Госдуме ответили на страхи главы Минобороны ФРГ из-за «вызовов» России

«Не думаю, что Германия рассматривает наши действия как враждебные. Если бы наши наука и техника стояли на месте, то их это бы больше устроило», — сделал вывод Чепа.

При этом он напомнил, что к границам России приближается НАТО. Государство развивает военный потенциал для защиты рубежей и национальной независимости.

«Мы не должны стоять на месте и не развивать свою военную технику вперед, когда и США, и Германия, и другие страны делают это», — цитирует парламентария RT.

Ранее военный историк Евгений Норин в эфире НСН рассказывал, есть ли у России преимущество перед НАТО в вооружениях.

«НАТО – это более богатый альянс. Причем с очень высоким уровнем научно-технического и военно-технического сотрудничества. Поэтому НАТО имеет преимущество по количеству и качеству вооружений. Но вооружения – это инструмент, чтобы армия могла выполнять свои задачи. С этой точки зрения у России все не так уж плохо с техническим оснащением. Оно позволяет российской армии выполнять ее актуальные задачи», - отметил Норин.

