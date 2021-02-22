Маас указал ЕС на необходимость диалога с Россией

Евросоюзу и России необходимо сохранить конструктивный диалог, несмотря на то, что отношения Брюсселя и Москвы находятся на «низшей точке», считает глава МИД ФРГ Хайко Маас.

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Об этом представитель Германии заявил на встрече с европейскими коллегами в Брюсселе, отмечает RT.

«Мы нуждаемся в России, чтобы уладить многие международные конфликты», — цитирует Мааса ТАСС.

При этом Маас поддержал разработку новых антироссийских санкций в отношение отдельных граждан РФ на фоне ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

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Фото: germania.diplo.de
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