Маас указал ЕС на необходимость диалога с Россией
Евросоюзу и России необходимо сохранить конструктивный диалог, несмотря на то, что отношения Брюсселя и Москвы находятся на «низшей точке», считает глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Об этом представитель Германии заявил на встрече с европейскими коллегами в Брюсселе, отмечает RT.
«Мы нуждаемся в России, чтобы уладить многие международные конфликты», — цитирует Мааса ТАСС.
При этом Маас поддержал разработку новых антироссийских санкций в отношение отдельных граждан РФ на фоне ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
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