Маас указал ЕС на необходимость диалога с Россией

Об этом представитель Германии заявил на встрече с европейскими коллегами в Брюсселе, отмечает RT.

«Мы нуждаемся в России, чтобы уладить многие международные конфликты», — цитирует Мааса ТАСС.

При этом Маас поддержал разработку новых антироссийских санкций в отношение отдельных граждан РФ на фоне ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

