«Нельзя списывать русских со счетов»: Американский инструктор призвал не недооценивать Россию

Западным политикам не следует недооценивать российские вооруженные силы, действующие на Украине: за прошедший год военные РФ набрались опыта. Об этом заявил обучающий украинских пограничников американский инструктор в интервью журналу Newsweek.

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Специалист по имени Эрик работает на Украине уже около года. По данным издания, за плечами у инструктора 26-летний опыт службы в американской армии. Эксперт отметил, что «имеет дело» с русскими военными с 1989 года.

«Никогда нельзя списывать русских со счетов. <...> Они обладают стойкостью и упорством. Если списать их, то они тебя удивят. Я уверен, что у русских есть еще много сюрпризов», — поделился инструктор.

По словам военного, российские Вооруженные силы «думают и учатся», что видно в операциях РФ, и постоянно ищут слабые места в обороне противника.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФУкраинаСША
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