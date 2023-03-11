В Крыму предложили создать комитет по расследованию преступлений Украины против русскоязычных

Комитет по расследованию преступлений Украины против русскоязычного населения следует создать в России. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

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Политик призвал уделить серьезнейшее внимание этой проблеме.

«Фактически население бывшей Украины подверглось геноциду по культурному, цивилизационному признаку. Все русское было ему подвергнуто», — отметил Константинов в беседе с РИА Новости.

Глава крымского парламента напомнил об убийствах оппозиционеров, совершенных после госпереворота на Украине, и подчеркнул, что сегодня продолжают фиксировать подобные преступления на территориях, подконтрольных Киеву. По словам Константинова, для расследования преступлений против русскоязычного населения необходимо провести трибунал.

«Он имеет важнейшее международное значение — чтобы и другим русофобам неповадно было», — добавил политик.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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