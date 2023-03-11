В Крыму предложили создать комитет по расследованию преступлений Украины против русскоязычных

Политик призвал уделить серьезнейшее внимание этой проблеме.

«Фактически население бывшей Украины подверглось геноциду по культурному, цивилизационному признаку. Все русское было ему подвергнуто», — отметил Константинов в беседе с РИА Новости.

Глава крымского парламента напомнил об убийствах оппозиционеров, совершенных после госпереворота на Украине, и подчеркнул, что сегодня продолжают фиксировать подобные преступления на территориях, подконтрольных Киеву. По словам Константинова, для расследования преступлений против русскоязычного населения необходимо провести трибунал.

«Он имеет важнейшее международное значение — чтобы и другим русофобам неповадно было», — добавил политик.

