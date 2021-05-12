Убежище «миллиардеров». В Госдуме ответили Лондону на обвинения в укрывательстве преступников

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предложил Великобритании разобраться в том, кто и каких преступников укрывает.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия якобы недостаточно активно борется с нарушениями международных законов и даже «укрывает преступников». Он также сообщал, что считает российскую службу внешней разведки причастной к кибератаке на американскую компанию SolarWinds.