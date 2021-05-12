Убежище «миллиардеров». В Госдуме ответили Лондону на обвинения в укрывательстве преступников
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Великобритания сама укрывает мошенников и отказывается выдавать их России.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предложил Великобритании разобраться в том, кто и каких преступников укрывает.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия якобы недостаточно активно борется с нарушениями международных законов и даже «укрывает преступников». Он также сообщал, что считает российскую службу внешней разведки причастной к кибератаке на американскую компанию SolarWinds.
«То, что мы имеем по кибербезопасности – нас в очередной раз обвиняют и в очередной раз не дают никаких фактов. А кого мы должны преследовать? Кто, по их мнению, что-то нарушил? Они даже этого не говорят, а мы кого-то мнимого должны искать. При этом огромное количество преступников, которые мошенническим путем вывели миллиарды долларов из нашей страны, спокойно укрываются сегодня в Великобритании, прикрываясь там всевозможными зонтиками, которые предоставляют им власти Великобритании, в том числе и пользуются украденными российскими деньгами. Великобритания никого нам не выдает, а всех прячет. Кого они имеют в виду – я не знаю», - отметил Чепа.
По его словам, стране не хватает настоящих борцов за справедливость, которые бы не стали закрывать глаза на проделки Запада.
«Такие в кавычках "борцы за справедливость", как Навальный, вместо того чтобы вместе с Западом, который его так активно поддерживает, искать и возвращать эти деньги людям, за которых он так борется в России, он пытается искать черную кошку в черной комнате у нас в стране», - заявил он.
Он также предположил, что спецслужбы двух стран пытаются сотрудничать в этом вопросе, но результатов мало.
Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что большинство нападений хакеров на киберпространство России в 2020 году было совершено из США, Германии и Нидерландов.
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