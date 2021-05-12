МИД РФ рассказал о кибератаках из Нидерландов, США и Германии в 2020 году

Большинство нападений хакеров на киберпространство России в 2020 году было совершено из США, Германии и Нидерландов, заявил 12 мая РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Песков заявил, что Россия не причастна к кибератаке на Colonial Pipeline

Он отметил, что среди прочих преступники атаковали ресурсы по разработке вакцин, а также объекты госуправления и военно-промышленного сектора, пишут «Известия». Замглавы МИД добавил, что такую вредоносную активность выявил Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам.

Ранее американская трубопроводная компания Colonial Pipeline подверглась хакерской атаке 7 мая. Президент США Джо Байден заявил, что Россия не причастна к кибератаке, однако преступники могут находиться на территории РФ, сообщила Газета.ру. Министр иностранных дел Великобритании отметил, что Россия укрывает киберпреступников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияНидерландыСШАКибербезопасностьКиберпреступностьРоссия
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