МИД РФ рассказал о кибератаках из Нидерландов, США и Германии в 2020 году

Он отметил, что среди прочих преступники атаковали ресурсы по разработке вакцин, а также объекты госуправления и военно-промышленного сектора, пишут «Известия». Замглавы МИД добавил, что такую вредоносную активность выявил Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам.

Ранее американская трубопроводная компания Colonial Pipeline подверглась хакерской атаке 7 мая. Президент США Джо Байден заявил, что Россия не причастна к кибератаке, однако преступники могут находиться на территории РФ, сообщила Газета.ру. Министр иностранных дел Великобритании отметил, что Россия укрывает киберпреступников.

