В Голливуде заявили, что у Запада нет доказательств агрессивности России

По его словам, кампания против Москвы началась в Вашингтоне еще в 2006-2007 году, когда российский лидер Владимир Путин выступил с речью в Мюнхене с критикой идеи об однополярном мире. Как считает Стоун, США следует перестать стремиться стать единственной силой, контролирующей мир из-за «самоубийственного пути».

Он также отметил, что нет оснований для обвинений России в агрессивном поведении. По словам режиссера, агрессивность исходит от сил НАТО, которые окружили РФ.

Запад вводит санкции против России из-за выступления президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене. Об этом ранее сообщил российский журналист и телеведущий Владимир Познер.

Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН пояснил природу антироссийских санкций.

«Причина санкций хорошо известна и понятна. Россия начала восстанавливать свои позиции, начала действовать за пределами страны, в Ливии, Сирии. Все это не нравилось США. Санкции были призваны затормозить развитие российской экономики, но своей цели не достигли. Зато разрушили международную кооперацию», - сказал Танкаев.

