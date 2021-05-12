В Голливуде заявили, что у Запада нет доказательств агрессивности России
В Голливуде высказались о «войне» США против России, пишет The Washington Post со ссылкой на известного режиссера Оливера Стоуна.
По его словам, кампания против Москвы началась в Вашингтоне еще в 2006-2007 году, когда российский лидер Владимир Путин выступил с речью в Мюнхене с критикой идеи об однополярном мире. Как считает Стоун, США следует перестать стремиться стать единственной силой, контролирующей мир из-за «самоубийственного пути».
Он также отметил, что нет оснований для обвинений России в агрессивном поведении. По словам режиссера, агрессивность исходит от сил НАТО, которые окружили РФ.
Запад вводит санкции против России из-за выступления президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене. Об этом ранее сообщил российский журналист и телеведущий Владимир Познер.
Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН пояснил природу антироссийских санкций.
«Причина санкций хорошо известна и понятна. Россия начала восстанавливать свои позиции, начала действовать за пределами страны, в Ливии, Сирии. Все это не нравилось США. Санкции были призваны затормозить развитие российской экономики, но своей цели не достигли. Зато разрушили международную кооперацию», - сказал Танкаев.
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