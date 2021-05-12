В Голливуде заявили, что у Запада нет доказательств агрессивности России

В Голливуде высказались о «войне» США против России, пишет The Washington Post со ссылкой на известного режиссера Оливера Стоуна.

Познер назвал санкции против России «наказанием» за «мюнхенскую речь» Путина

По его словам, кампания против Москвы началась в Вашингтоне еще в 2006-2007 году, когда российский лидер Владимир Путин выступил с речью в Мюнхене с критикой идеи об однополярном мире. Как считает Стоун, США следует перестать стремиться стать единственной силой, контролирующей мир из-за «самоубийственного пути».

Он также отметил, что нет оснований для обвинений России в агрессивном поведении. По словам режиссера, агрессивность исходит от сил НАТО, которые окружили РФ.

Запад вводит санкции против России из-за выступления президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене. Об этом ранее сообщил российский журналист и телеведущий Владимир Познер.

Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН пояснил природу антироссийских санкций.

«Причина санкций хорошо известна и понятна. Россия начала восстанавливать свои позиции, начала действовать за пределами страны, в Ливии, Сирии. Все это не нравилось США. Санкции были призваны затормозить развитие российской экономики, но своей цели не достигли. Зато разрушили международную кооперацию», - сказал Танкаев.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:НАТОРоссияСШАОливер Стоун
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