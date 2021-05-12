Великобритания обвинила Россию в укрывательстве преступников

Глава МИД Великобритании отметил, что преступники из других государств угрожают основам британского общества и демократии. Рааб добавил, что он собирается выдвинуть инициативу создания свободного и безопасного киберпространства. Для этого планируется заключить международное соглашение, в котором будут обозначены правила реагирования на атаки хакеров.

Ранее американская трубопроводная компания Colonial Pipeline подверглась хакерской атаке 7 мая, сообщало ФАН. Злоумышленники похитили около 100 гигабайт данных и требуют вознаграждение за восстановление доступа к файлам. Президент США Джо Байден заявил, что Россия не причастна к кибератаке, однако преступники могут находиться на территории РФ.

