Великобритания обвинила Россию в укрывательстве преступников
Власти России обязаны преследовать преступников, которые действуют с территории страны, а не укрывать их, посчитал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на речь Рааба, с которой он выступит 12 мая на конференции Национального центра кибербезопасности.
Глава МИД Великобритании отметил, что преступники из других государств угрожают основам британского общества и демократии. Рааб добавил, что он собирается выдвинуть инициативу создания свободного и безопасного киберпространства. Для этого планируется заключить международное соглашение, в котором будут обозначены правила реагирования на атаки хакеров.
Ранее американская трубопроводная компания Colonial Pipeline подверглась хакерской атаке 7 мая, сообщало ФАН. Злоумышленники похитили около 100 гигабайт данных и требуют вознаграждение за восстановление доступа к файлам. Президент США Джо Байден заявил, что Россия не причастна к кибератаке, однако преступники могут находиться на территории РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru