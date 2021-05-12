Великобритания обвинила Россию в укрывательстве преступников

Власти России обязаны преследовать преступников, которые действуют с территории страны, а не укрывать их, посчитал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на речь Рааба, с которой он выступит 12 мая на конференции Национального центра кибербезопасности.

Песков заявил, что Россия не причастна к кибератаке на Colonial Pipeline

Глава МИД Великобритании отметил, что преступники из других государств угрожают основам британского общества и демократии. Рааб добавил, что он собирается выдвинуть инициативу создания свободного и безопасного киберпространства. Для этого планируется заключить международное соглашение, в котором будут обозначены правила реагирования на атаки хакеров.

Ранее американская трубопроводная компания Colonial Pipeline подверглась хакерской атаке 7 мая, сообщало ФАН. Злоумышленники похитили около 100 гигабайт данных и требуют вознаграждение за восстановление доступа к файлам. Президент США Джо Байден заявил, что Россия не причастна к кибератаке, однако преступники могут находиться на территории РФ.

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ФОТО: flickr.com // Skeeter McTweeter
ТЕГИ:КиберпреступностьКибербезопасностьМИДРоссияВеликобритания
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