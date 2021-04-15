Холодный душ для США. В Госдуме ответили насчёт ядерного оружия в Крыму
Россия не собирается нагнетать обстановку и шантажировать ядерными боеголовками в Крыму, но Украине и США всё же стоит усмирить свои притязания, заявил депутат Юрий Швыткин.
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ответил на заявление министра обороны Украины Андрея Тарана о возможном размещении российского ядерного оружия в Крыму.
«Безусловно, это не так. Россия придерживается всех норм международного права по ядерному потенциалу своей страны. При этом подает сигналы по сдерживанию ядерного вооружения другим государствам. Никоим образом мы не собираемся размещать ядерное оружие в Крыму, усугубляя ситуацию, способствуя эскалации напряженности таким образом. Это очевидно - ни в коем случае! Мы призываем все страны, которые имеют какие-то притязания на наши территории - в частности, Украину и Соединенные Штаты Америки - чтобы они их усмирили и приняли холодный душ. И, конечно, отвели свои подразделения от наших границ и проводили конструктивный диалог с нашей страной с целью обеспечения соответствующей стабильности в этом регионе», - заявил депутат.
Также зампред комитета по обороне Госдумы объяснил, с какой целью украинские власти распространяют подобные заявления.
«Я думаю, что это звенья одной цепи. Это опять же искусственный подогрев напряженности обстановки, или, правильней будет сказано, искусственное создание мнения у руководителей западных государств в отношении нашей страны, которая якобы вынашивает агрессивные планы. Это делается с целью повышения финансовой помощи от других государств, вступления в блок НАТО, получения соответствующего вооружения. Что не соответствует действительности, а самое главное, не соответствует задачам и целям, которые стоят между странами мирового сообщества. Здесь должны быть обеспечены порядок, стабильность, конструктивность, недопустимость вынашивания каких-то агрессивных планов с их сторон. А с нашей стороны мы их и не вынашиваем», - рассказал Швыткин.
Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран во время выступления в Европарламенте заявил, что инфраструктура Крыма готовится для потенциального размещения ядерного оружия. При этом министр не объяснил, почему так считает и не привел доказательств.
Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал о целях США в Донбассе.
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