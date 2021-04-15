Холодный душ для США. В Госдуме ответили насчёт ядерного оружия в Крыму

Также зампред комитета по обороне Госдумы объяснил, с какой целью украинские власти распространяют подобные заявления.

«Я думаю, что это звенья одной цепи. Это опять же искусственный подогрев напряженности обстановки, или, правильней будет сказано, искусственное создание мнения у руководителей западных государств в отношении нашей страны, которая якобы вынашивает агрессивные планы. Это делается с целью повышения финансовой помощи от других государств, вступления в блок НАТО, получения соответствующего вооружения. Что не соответствует действительности, а самое главное, не соответствует задачам и целям, которые стоят между странами мирового сообщества. Здесь должны быть обеспечены порядок, стабильность, конструктивность, недопустимость вынашивания каких-то агрессивных планов с их сторон. А с нашей стороны мы их и не вынашиваем», - рассказал Швыткин.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран во время выступления в Европарламенте заявил, что инфраструктура Крыма готовится для потенциального размещения ядерного оружия. При этом министр не объяснил, почему так считает и не привел доказательств.

Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал о целях США в Донбассе.

