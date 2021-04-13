Военные эксперты поспорили о шансах Украины получить «Patriot»
Американист и доктор военных наук в эфире НСН оценили, как возможное размещение американских ЗРК на Украине скажется на безопасности России.
США могут прислушаться к просьбе Киева и разместить на Украине ЗРК «Patriot», однако это не станет проблемой для России и не изменит баланс сил в регионе, заявил в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков.
Так он отреагировал на слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака, что США следует разместить на территории Украины зенитно-ракетные комплексы «Patriot».
«Я полагаю, что поставка «Patriot» – это только начало. Эскалация будет нарастать, за ней последуют постоянные провокации в Черном море. Нас ждут очень опасные сближения в акватории, а следующим этапом США будут продолжать санкционное давление на Россию», - прогнозирует он.
При этом, по его мнению, Вашингтон не хочет доводить ситуацию до открытого военного противостояния с Россией напрямую.
«Даже если комплексы «Patriot» встанут на Украине, они не изменят баланс сил США в противостоянии с Россией. Несомненно, у нас имеется больший потенциал. И невозможно поставками ЗРК изменить систему», - отметил американист. Он добавил, что у этих ЗРК достаточно маленькая зона охвата, которая «несравнима с нашими комплексами».
«Patriot» сами по себе могут доставить мелкие проблемы, но это не опасно», - подчеркнул Судаков.
В свою очередь, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" согласился с мнением, что США сейчас не пойдут на прямой военный конфликт с Россией.
«Сейчас нет никаких причин, которые могли бы подтолкнуть США к военному столкновению с Россией на территории Украины", - отметил он.
При этом Сивков усомнился, что американцы решатся на военную поддержку Украины. «Ничего они не поставят, потому что слишком большие риски. Не примут они и Декларацию о вхождении Украины в НАТО по той причине, что, если они принимают Украину в альянс, то НАТО должен начинать войну с Россией из-за территории», - заключил Сивков.
В конце мая на Украине впервые применили противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые были доставлены из США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 173 / сут.
Умерли
104 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 611 / сут.
- Байден сообщил о выводе войск из Афганистана до 11 сентября
- ФАС завела дело против «Яндекса» из-за нарушений в поисковой выдаче
- Байден предложил Путину провести встречу
- ФСИН опровергла сообщения супруги Навального об ухудшении его здоровья
- Исследователи назвали срок сохранения антител к COVID-19 у новорожденных
- Уникальную операцию по повторной пересадке сердца провели в Петербурге
- Далай-лама предрек женщинам правление миром
- В Москве побит температурный рекорд, державшийся 13 лет
- Блинкен: США поддерживают евро атлантическую интеграцию Киева
- Пожарные уже более суток не могут потушить «Невскую мануфактуру»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru