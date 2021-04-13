Военные эксперты поспорили о шансах Украины получить «Patriot»

США могут прислушаться к просьбе Киева и разместить на Украине ЗРК «Patriot», однако это не станет проблемой для России и не изменит баланс сил в регионе, заявил в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков.

Так он отреагировал на слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака, что США следует разместить на территории Украины зенитно-ракетные комплексы «Patriot».

«Я полагаю, что поставка «Patriot» – это только начало. Эскалация будет нарастать, за ней последуют постоянные провокации в Черном море. Нас ждут очень опасные сближения в акватории, а следующим этапом США будут продолжать санкционное давление на Россию», - прогнозирует он.