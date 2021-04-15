На Украине обвинили РФ в планах разместить ядерное оружие в Крыму
Министр обороны Украины Андрей Таран обвинил Россию в намерении разместить в Крыму ядерное оружие. Об этом глава украинского Минобороны заявил в ходе выступления в Европарламенте.
«Инфраструктура Крыма готовится для потенциального размещения ядерного оружия… Наличие ядерного оружия на полуострове представляет проблемы военно-политического, юридического характера», — цитирует министра РИА Новости.
При этом Таран не объяснил свою точку зрения и не привел никаких доказательств.
Кроме того, украинский министр заявил, что РФ «представляет угрозу для национальной безопасности» и поблагодарил Европу за помощь в борьбе с «враждебными действиями России на границах Украины».
Позже депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал слова Тарана, назвав идею размещения ядерного вооружения в Крыму нелогичной и бессмысленной. Кроме того, парламентарий порекомендовал украинскому министру обратиться к психотерапевту, отмечает РЕН ТВ.
В свою очередь, глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал слова Тарана «пустословием», отметив что Россия «сама разберется, где и какое оружие ей размещать на своей территории».
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