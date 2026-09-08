В Румынии гражданина РФ обвинили в сборе данных о военных базах НАТО
Служба информации Румынии совместно с национальными ведомствами и зарубежными партнерами заявила о пресечении деятельности проживающего в республике гражданина России. По версии спецслужбы, мужчина занимался фиксацией инфраструктуры военных объектов, используемых странами — участницами НАТО, передает РИА Новости.
Согласно утверждениям румынской стороны, за россиянином велось наблюдение с февраля текущего года. В ведомстве заявили, что подозреваемый якобы действовал через посредника и фиксировал различные военные объекты, в том числе украинские транспортные самолеты корпорации «Антонов» во время их нахождения на территории Румынии.
При этом спецслужба не представила никаких доказательств вины задержанного россиянина. Фамилия гражданина РФ в официальном заявлении ведомства не раскрывается.
Отношения между Румынией и Россией обострились в конце лета из-за упавшего беспилотника. МИД РФ 27августа объявил сотрудника посольства Румынии в Москве персоной нон грата, как ответ на действия румынской стороны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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