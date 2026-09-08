Паслер пообещал ругаться с «Русалом» из-за консервации заводов на Урале

Глава региона отметил, что в случае остановки производств Россия окажется в зависимости от внешних поставок алюминиевого сырья. Паслер также сообщил, что за семь месяцев текущего года свердловские предприятия «Русала» продемонстрировали рост выручки.

«Если потребуется ругаться, мы этим займемся... Как руководитель региона, я не могу допустить закрытия предприятия», — заявил Паслер.

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с НСН ранее обвинил «Русал» в работе на Китай, так как монополист по выпуску алюминия не помогает российской промышленности.

