Паслер пообещал ругаться с «Русалом» из-за консервации заводов на Урале
Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил о недопустимости закрытия предприятий компании «Русал» в регионе. Свое мнение он озвучил в ходе пресс-конференции, передает РБК.
По словам Паслера, уральские заводы обеспечивают около 80% всего глинозема и сырья для производства алюминия в России. Губернатор подчеркнул стратегическое значение этих предприятий для гражданской промышленности, самолетостроения и других отраслей экономики страны.
Глава региона отметил, что в случае остановки производств Россия окажется в зависимости от внешних поставок алюминиевого сырья. Паслер также сообщил, что за семь месяцев текущего года свердловские предприятия «Русала» продемонстрировали рост выручки.
«Если потребуется ругаться, мы этим займемся... Как руководитель региона, я не могу допустить закрытия предприятия», — заявил Паслер.
Председатель комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с НСН ранее обвинил «Русал» в работе на Китай, так как монополист по выпуску алюминия не помогает российской промышленности.
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