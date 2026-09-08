«Где карьерный рост максимально быстрый? Это цифровые технологии и искусственный интеллект. Здесь сейчас большой спрос на разработчиков, в анализе данных. Мы видим тренд, что идет выращивание кадров, плюс есть внутри компании стажировки, менторство. Технологии активно используются в медицине, в АПК, это дает большой простор для экспериментов и быстрого роста. Если берем промышленность, у нас есть программы автоматизации, там есть нехватка молодых инженеров. Если человек готов учиться и применять эти знания на практике, он будет быстро расти – от инженера начального уровня до руководителя в узкой технологической сфере. У нас есть медицина и биотехнологии отдельно, там людей не хватает уже несколько лет. Нехватка здесь сохранится», - отметила она.

При этом она подчеркнула, что для молодых специалистов сегодня важен интерес к профессии, а не только быстрый карьерный рост.

«Банки будут сокращаться с точки зрения физических отделений. Через пять лет их будет в два раза меньше точно. Но в этой отрасли интенсивное обучение и рост, при успешном старте карьера может быть хорошая. В транспорте и логистике мы активно наблюдаем внедрение технологий, что требует участия молодых специалистов, здесь тоже можно дорасти до руководителя проектов. Вузовское образование не всегда равняется тому, что хочет работодатель. Поэтому для карьеры лучше выбирать компании, которые практикуют наставничество и внутренние программы обучения. Карьера перестала быть неким пульсом, для молодых специалистов важно быть в моменте. Не всем нужны сегодня атрибуты и статусы, им важно реализовывать проект, пока им интересно», - заключила собеседница НСН.

Ранее Лоикова объяснила НСН, почему молодежь не может найти рабочие места.

