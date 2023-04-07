В Госдуме оценили предложение папы Римского Франциска о пасхальном перемирии
Пасхальное перемирие, которое предлагает папа Римский Франциск, вполне возможно, но оно может навредить планам российского Генштаба. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщает Lenta.ru.
По его словам, двухнедельная остановка боевых действий в ходе спецоперации, о чем настаивает Понтифик Римской католической церкви, может быть использована Киевом для перегруппировки своих частей.
Парламентарий предложил вместо пасхального объявить о глобальном перемирии.
Ранее Папа Римский призвал к двухнедельному пасхальному перемирию на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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