В Госдуме оценили объявление в розыск Медведева и Захаровой

Она напомнила, что в списке присутствует большое количество граждан России и отметила, что любого россиянина могут обвинить «в убийствах мирных граждан на востоке Украины».

«Хочу предостеречь людей, которые хотят отправиться за границу... Им надо максимально внимательно относиться к подобного рода поездкам. Они совершенно спокойно могут быть арестованы... на основании подобных документов», - подчеркнула она.

Журова добавила, что российские власти на такие действия могут «ответить симметрично», объявив в розыск людей, причастных к терактам.

Ранее СБУ обвинила в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» около 700 высокопоставленных российских чиновников, в том числе Марию Захарову, сообщает RT.

