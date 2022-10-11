В Госдуме оценили объявление в розыск Медведева и Захаровой

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова заявила, что в объявлении в розыск Службой безопасности Украины (СБУ) замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева и представителя МИД РФ Марии Захаровой «смешного мало», сообщает NEWS.ru.

СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева

Она напомнила, что в списке присутствует большое количество граждан России и отметила, что любого россиянина могут обвинить «в убийствах мирных граждан на востоке Украины».

«Хочу предостеречь людей, которые хотят отправиться за границу... Им надо максимально внимательно относиться к подобного рода поездкам. Они совершенно спокойно могут быть арестованы... на основании подобных документов», - подчеркнула она.

Журова добавила, что российские власти на такие действия могут «ответить симметрично», объявив в розыск людей, причастных к терактам.

Ранее СБУ обвинила в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» около 700 высокопоставленных российских чиновников, в том числе Марию Захарову, сообщает RT.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:СпецоперацияОбвиненияСветлана ЖуроваРозыскСбу Украины
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