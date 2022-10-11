В Госдуме оценили объявление в розыск Медведева и Захаровой
Член комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова заявила, что в объявлении в розыск Службой безопасности Украины (СБУ) замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева и представителя МИД РФ Марии Захаровой «смешного мало», сообщает NEWS.ru.
Она напомнила, что в списке присутствует большое количество граждан России и отметила, что любого россиянина могут обвинить «в убийствах мирных граждан на востоке Украины».
«Хочу предостеречь людей, которые хотят отправиться за границу... Им надо максимально внимательно относиться к подобного рода поездкам. Они совершенно спокойно могут быть арестованы... на основании подобных документов», - подчеркнула она.
Журова добавила, что российские власти на такие действия могут «ответить симметрично», объявив в розыск людей, причастных к терактам.
Ранее СБУ обвинила в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» около 700 высокопоставленных российских чиновников, в том числе Марию Захарову, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+13 969 / сут.
Умерли
388 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+31 509 / сут.
- В Госдуме оценили объявление в розыск Медведева и Захаровой
- Депутат ГД: Мнение Пригожина о бесполезности российских депутатов ошибочно
- МИД Турции: Ереван и Баку подписали мирное соглашение
- Мэр Львова заявил, что почти треть города осталась без электроэнергии
- В Минцифры РФ опровергли информацию об утечке данных с «Госуслуг»
- Минобороны РФ: российские войска продолжили массированный удар по территории Украины
- Глава МИД Венгрии проведет переговоры с «Газпромом» и «Росатомом» в Москве
- Две делегации американских конгрессменов посетят Тайвань
- СМИ: В Евросоюзе обсуждают девятый пакет санкций против России
- Мурашко: Россия и Сирия планируют сотрудничать в сфере инфекционной безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru