СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Медведев пообещал заставить врагов России просить о пощаде

Согласно информации, которая появилась в базе данных МВД Украины, российского политика разыскивают по статье 110 Уголовного кодекса Украины — «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны».

Ранее Медведев заявил, что будущие действия российской стороны должны быть нацелены на полноценный демонтаж политического режима Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:СпецоперацияРозыскСбу УкраиныДмитрий Медведев
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