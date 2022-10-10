СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева

Первый этап расселения домов по реновации в Москве выполнен на 40% Собянин рассказал о реконструкции Дома сестринского ухода «Даниловский» Власти Подмосковья обещают адресную поддержку семьям мобилизованных Территории у станций «Варшавская» и «Каховская» БКЛ благоустраиваются Пруд у Дворца пионеров на Воробьевых горах благоустроят