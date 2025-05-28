В Госдуме отреагировали на угрозы Зеленского об ударах по РФ
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского об ударах по территории России, сообщает РИА Новости.
Он заявил, что «Остапа понесло». «Конечно, мы всегда принимаем к сведению все угрозы Зеленского, это уже неизбежное зло, но и оно все равно закончится», — заявил парламентарий.
Белик отметил, что если слушать Зеленского, то выходит, что Россия уже перестала существовать под украинскими ударами.
Ранее президент Украины заявил, что Россия получит ответ из-за ударов по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru