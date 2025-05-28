В Госдуме отреагировали на угрозы Зеленского об ударах по РФ

Он заявил, что «Остапа понесло». «Конечно, мы всегда принимаем к сведению все угрозы Зеленского, это уже неизбежное зло, но и оно все равно закончится», — заявил парламентарий.

Белик отметил, что если слушать Зеленского, то выходит, что Россия уже перестала существовать под украинскими ударами.

Ранее президент Украины заявил, что Россия получит ответ из-за ударов по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

