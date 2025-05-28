«Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика — ключевые элементы», — заявил глава государства.

Президент отметил, что не может публично говорить об имеющихся планах и возможностях страны, однако пообещал «зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы».

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский стал главной причиной, по которой любое мирное урегулирования вокруг Украины не представляется возможным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

