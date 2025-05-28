Зеленский пообещал ответить РФ на удары по Украине
Россия получит ответ из-за ударов по Украине, сообщил в Telegram глава государства Владимир Зеленский.
«Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика — ключевые элементы», — заявил глава государства.
Президент отметил, что не может публично говорить об имеющихся планах и возможностях страны, однако пообещал «зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы».
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский стал главной причиной, по которой любое мирное урегулирования вокруг Украины не представляется возможным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru