Зеленский пообещал ответить РФ на удары по Украине

Россия получит ответ из-за ударов по Украине, сообщил в Telegram глава государства Владимир Зеленский.

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«Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика — ключевые элементы», — заявил глава государства.

Президент отметил, что не может публично говорить об имеющихся планах и возможностях страны, однако пообещал «зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы».

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский стал главной причиной, по которой любое мирное урегулирования вокруг Украины не представляется возможным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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