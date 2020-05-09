В Госдуме назвали причины для ядерной гонки в Китае

Китаю в ближайшее время необходимо нарастить ядерный потенциал страны до тысячи боеголовок. Об этом заявил главный редактор китайского The Global Times Ху Сицзинь в своей колонке на сайте издания.

Он полагает, что десятая часть ядерного запаса должна приходиться на стратегические ракеты Dongfeng-41, чтобы «обуздать стратегические амбиции США». При этом журналист отметил, что Китай должен придерживаться принятых обязательств никогда не применять ядерное оружие первыми.

Зампредседателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что наращивание ядерного потенциала какой бы то ни было страны создает напряженность во всем мире.