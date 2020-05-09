В Госдуме назвали причины для ядерной гонки в Китае

Зампредседателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН сравнил наращивание ядерного оружия в мире с ружьем в пьесе Чехова.

Китаю в ближайшее время необходимо нарастить ядерный потенциал страны до тысячи боеголовок. Об этом заявил главный редактор китайского The Global Times Ху Сицзинь в своей колонке на сайте издания.

Он полагает, что десятая часть ядерного запаса должна приходиться на стратегические ракеты Dongfeng-41, чтобы «обуздать стратегические амбиции США». При этом журналист отметил, что Китай должен придерживаться принятых обязательств никогда не применять ядерное оружие первыми.

Зампредседателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что наращивание ядерного потенциала какой бы то ни было страны создает напряженность во всем мире.

Американист уверен, что США назначат Китай виновным в крахе договора по СНВ-3

«Страны не должны излишне наращивать ядерный потенциал. Это то ружье, которое висит на стене и когда-то обязательно выстрелит. Китаю следовало бы воздержаться от наращивания ядерной безопасности и включиться в обеспечение безопасности всех стран. Но действия США по непродлению условий договора по СНВ-3 провоцируют другие государства к наращиванию своего ядерного потенциала. При этом США призывают Китай включить в этот договор. Мы понимаем, что Китай самодостаточное государство и вправе решать этот вопрос самостоятельно. А вот заключение договора по СНВ-3 между Россией и США предотвратит возможную угрозу европейской и даже мировой безопасности. Россия неоднократно заявляла о необходимости договора по СНВ-3 и настаивает на этом. И не важно, является Россия стратегическим партнером Китая или нет – ситуация может меняться, ядерная опасность остается для всех», - считает парламентарий.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в эфире НСН в назвал условия для возобновления переговоров России с США по СНВ.

«Ни в коем случае ни на какие сделки с США идти нельзя. Это будет необдуманно, безграмотно, опрометчиво. И самое главное. Мы вообще не можем ни о каких переговорах с ними вести речь, пока США не сняли с России санкции», - заявил эксперт.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:Юрий ШвыткинРоссияСШАКитайЯдерное ОружиеЯдерная Безопасность
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