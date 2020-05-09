В Госдуме назвали причины для ядерной гонки в Китае
Зампредседателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН сравнил наращивание ядерного оружия в мире с ружьем в пьесе Чехова.
Китаю в ближайшее время необходимо нарастить ядерный потенциал страны до тысячи боеголовок. Об этом заявил главный редактор китайского The Global Times Ху Сицзинь в своей колонке на сайте издания.
Он полагает, что десятая часть ядерного запаса должна приходиться на стратегические ракеты Dongfeng-41, чтобы «обуздать стратегические амбиции США». При этом журналист отметил, что Китай должен придерживаться принятых обязательств никогда не применять ядерное оружие первыми.
Зампредседателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что наращивание ядерного потенциала какой бы то ни было страны создает напряженность во всем мире.
«Страны не должны излишне наращивать ядерный потенциал. Это то ружье, которое висит на стене и когда-то обязательно выстрелит. Китаю следовало бы воздержаться от наращивания ядерной безопасности и включиться в обеспечение безопасности всех стран. Но действия США по непродлению условий договора по СНВ-3 провоцируют другие государства к наращиванию своего ядерного потенциала. При этом США призывают Китай включить в этот договор. Мы понимаем, что Китай самодостаточное государство и вправе решать этот вопрос самостоятельно. А вот заключение договора по СНВ-3 между Россией и США предотвратит возможную угрозу европейской и даже мировой безопасности. Россия неоднократно заявляла о необходимости договора по СНВ-3 и настаивает на этом. И не важно, является Россия стратегическим партнером Китая или нет – ситуация может меняться, ядерная опасность остается для всех», - считает парламентарий.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в эфире НСН в назвал условия для возобновления переговоров России с США по СНВ.
«Ни в коем случае ни на какие сделки с США идти нельзя. Это будет необдуманно, безграмотно, опрометчиво. И самое главное. Мы вообще не можем ни о каких переговорах с ними вести речь, пока США не сняли с России санкции», - заявил эксперт.
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