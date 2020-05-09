В Госдуме не оценили новые условия США продления договора по СНВ

Договор с Россией по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3) должен включать в себя новые российские оружейные системы. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью The Washington Time.

По данным издания, речь идет о новой межконтинентальной ракете «Сармат», сверхзвуковом комплексе «Авангард», а также о трех комплексах, под СНВ-3 не подпадают: гиперзвуковой ракетный «Кинжал», перспективная межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» и подводный беспилотник с возможностью оснащения ядерным оружием.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН сыронизировал по поводу заявления американской стороны о новых условиях для возобновления переговоров по СНВ-3 именно 9 мая – включении в договор новых оружейных систем России.

«Думаю, это такое «поздравление» России с 9 мая, Днем Победы, с 75 годовщиной Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Это попытка проверить, настолько ли мы глупы, каким был Михаил Сергеевич Горбачев (президент СССР – прим. НСН), когда подобные документы с ними подписывал (с США – прим. НСН)», - считает парламентарий.