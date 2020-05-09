В Госдуме не оценили новые условия США продления договора по СНВ
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН назвал условия для возобновления переговоров России с США по СНВ.
Договор с Россией по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3) должен включать в себя новые российские оружейные системы. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью The Washington Time.
По данным издания, речь идет о новой межконтинентальной ракете «Сармат», сверхзвуковом комплексе «Авангард», а также о трех комплексах, под СНВ-3 не подпадают: гиперзвуковой ракетный «Кинжал», перспективная межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» и подводный беспилотник с возможностью оснащения ядерным оружием.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН сыронизировал по поводу заявления американской стороны о новых условиях для возобновления переговоров по СНВ-3 именно 9 мая – включении в договор новых оружейных систем России.
«Думаю, это такое «поздравление» России с 9 мая, Днем Победы, с 75 годовщиной Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Это попытка проверить, настолько ли мы глупы, каким был Михаил Сергеевич Горбачев (президент СССР – прим. НСН), когда подобные документы с ними подписывал (с США – прим. НСН)», - считает парламентарий.
Александр Шерин считает, что для новых договоренностей с США в сфере ограничения наращивания вооружений время не пришло.
«Ни в коем случае ни на какие сделки с США идти нельзя. Это будет необдуманно, безграмотно, опрометчиво. И самое главное. Мы вообще не можем ни о каких переговорах с ними вести речь, пока США не сняли с России санкции», - заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне.
Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН объяснил, почему вероятность обсуждения данного вопроса в разговоре лидеров двух стран высока.
«…Если мы посмотрим на все переговоры, которые происходили между Россией и США, то вопрос продления СНВ-3 является ключевым, он всегда присутствует в любом переговорном процессе. И даже если цель переговоров не СНВ-3, то все равно тема затрагивалась, чтобы показать заинтересованность сторон в этом аспекте. Понятно, что сейчас в виду экстраординарной ситуации, которая возникла из-за глобального кризиса, для многих этот вопрос не на первом месте, но это не значит, что он исчез совсем», – сказал специалист.
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