Американист уверен, что США назначат Китай виновным в крахе договора по СНВ-3

«Главная цель этих переговоров заключалась в согласовании совместных действий по сделке ОПЕК+. Я думаю, что вопрос с вооружениями все-таки затрагивался, он сейчас один из главных в российско-американских отношениях. То есть, если мы посмотрим на все переговоры, которые происходили между Россией и США, то вопрос продления СНВ-3 является ключевым, он всегда присутствует в любом переговорном процессе. И даже если цель переговоров не СНВ-3, то все равно тема затрагивалась, чтобы показать заинтересованность сторон в этом аспекте. Понятно, что сейчас в виду экстраординарной ситуации, которая возникла из-за глобального кризиса, для многих этот вопрос не на первом месте, но это не значит, что он исчез совсем», – говорит специалист.

Эксперт также напомнил, что США делают все возможное, чтобы данный договор не был продлен, виновником чего они попытаются сделать Китай.

«Штаты говорят о том, что они готовы заключить новый договор, но при условии, что к этому договору присоединится Китай. Времени для пролонгации этого разговора остается все меньше и меньше, потому что заканчивается он в 2021 году. Я думаю, что перспективы не очень большие, потому что американцы пытаются сформировать необходимые обоснования для того, чтобы новый договор не подписывать. Они пытаются создать информационный фон, что якобы СНВ-3 потерпит крах из-за Китая. Потому что, во-первых, мы знаем позицию Китая, который не участвует во всех многосторонних договорах. Затем китайцы говорили, что на Россию и США приходится 90 процентов всего ядерного потенциала, и они заключат это договор, лишь когда они сравняются по мощи с США и Россией. То есть, они либо нарастят свои вооружения, либо США и Россия свои вооружения сократят. Но все это вызовет эффект домино, потому что Китай тогда скажет, почему бы нам еще и Индию, к примеру, не подключить к договору.

Поэтому если мы посмотрим на все тенденции во внутренней и во внешней политике США, то они, конечно, противоречат СНВ-3. Американцы целенаправленно пытаются ударить по стратегической стабильности. Особенно республиканцы рассматривают этот договор, как то, что сковывает американские возможности в мире», – отмечает он.

Ранее в эфире НСН эксперты рассказали о нескольких вариантов развития ситуации с ценами на нефть после заключения сделки ОПЕК+.

