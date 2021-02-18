Он вам не Навальный. «Жемчужный» прапорщик получил третий условный срок
Этим решением суда опровергнуто утверждение прокурора в деле Алексея Навального о том, что к оппозиционеру было проявлено «беспрецедентное снисхождение».
Бывший питерский полицейский Вадим Бойко приговорен сегодня к полутора годам лишения свободы условно. Получивший скандальную известность в 2010 году при разгоне митинга оппозиции экс-прапорщик имеет все шансы стать рекордсменом по количеству условных сроков – для Бойко это уже третий. Первый он получил как раз в связи со своими действиями в 2010-м: тогда интернет облетела видеозапись, на которой он избивал участников акции протеста дубинкой, называя их «хорьками». Благодаря характерному браслету на руке острословы прозвали его «жемчужным прапорщиком». Видеозапись легла в основу приговора, вынесенного в 2011 году: Бойко приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно по статье о превышении должностных полномочий. Из органов его, разумеется, поперли.
Жизнь после полиции у бывшего прапорщика тоже была непростой. Особенно не задалось посещение чебуречной в 2013 году – там у него, как он решил, украли часы. Восстанавливать справедливость он вернулся с ружьем. За стрельбу из которого и получил второй условный срок в три года.
Ну, а сегодняшний приговор в полтора года – и тоже, напомним, условно, «жемчужный прапорщик» получил по статье о применении насилия к представителю власти. В сентябре минувшего года гражданин Бойко, будучи в состоянии опьянения, в дежурной части УМВД Красногвардейского района Питера ударил в лицо помощнику оперативного дежурного, как говорится в судебных документах, «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений». Вину он признал, перед потерпевшим извинился. Чем не повод для снисхождения и замены реального наказания на условное?
«Беспрецедентным снисхождением» назвала на недавнем процессе Алексея Навального вынесенные оппозиционеру два условных срока по делам «Ив Роше» и «Кировлеса» прокурор Екатерина Фролова. Тогда речь как раз шла о замене условного наказания на реальное. Суд, как известно, прислушался к доводам стороны обвинения и назначил Навальному реальный срок.
Нынешний судебный казус ее слова опроверг. Снисхождение, проявленное по отношению к Навальному, более не «беспрецедентное»: рекорд по количеству условных сроков побил «жемчужный» прапорщик. Что, впрочем, не удивительно: он вам не Навальный.
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