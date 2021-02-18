Он вам не Навальный. «Жемчужный» прапорщик получил третий условный срок

Бывший питерский полицейский Вадим Бойко приговорен сегодня к полутора годам лишения свободы условно. Получивший скандальную известность в 2010 году при разгоне митинга оппозиции экс-прапорщик имеет все шансы стать рекордсменом по количеству условных сроков – для Бойко это уже третий. Первый он получил как раз в связи со своими действиями в 2010-м: тогда интернет облетела видеозапись, на которой он избивал участников акции протеста дубинкой, называя их «хорьками». Благодаря характерному браслету на руке острословы прозвали его «жемчужным прапорщиком». Видеозапись легла в основу приговора, вынесенного в 2011 году: Бойко приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно по статье о превышении должностных полномочий. Из органов его, разумеется, поперли.

Жизнь после полиции у бывшего прапорщика тоже была непростой. Особенно не задалось посещение чебуречной в 2013 году – там у него, как он решил, украли часы. Восстанавливать справедливость он вернулся с ружьем. За стрельбу из которого и получил второй условный срок в три года.

Ну, а сегодняшний приговор в полтора года – и тоже, напомним, условно, «жемчужный прапорщик» получил по статье о применении насилия к представителю власти. В сентябре минувшего года гражданин Бойко, будучи в состоянии опьянения, в дежурной части УМВД Красногвардейского района Питера ударил в лицо помощнику оперативного дежурного, как говорится в судебных документах, «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений». Вину он признал, перед потерпевшим извинился. Чем не повод для снисхождения и замены реального наказания на условное?