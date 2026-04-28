Государство существенно ограничивало объем выделяемых на деятельность Россотрудничества средств, несмотря на грандиозные цели, которые ставились перед ведомством. Именно поэтому уходящий в отставку глава Россотрудничества Евгений Примаков не мог решить все задачи при всем своем профессионализме. Об этом НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков уходит в отставку согласно указу президента России Владимира Путина. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Вместо него главой агентства был назначен его заместитель Игорь Чайка. По мнению Затулина, Примаков не смог справиться со всеми задачами, которые стояли перед ведомством, из-за недостатка финансирования.

«Я уважаю Примакова и как журналиста, и как депутата, и как руководителя Россотрудничества. Он честно выполнял свои обязанности, я с ним сотрудничал. Насколько я понимаю, сейчас Примаков находится в отпуске. Конечно, ведомство испытывало определенные проблемы, но они с самого создания Россотрудничества были ему присущи. Главная проблема — то, что задачи грандиозные, а бюджет самого ведомства никак им не соответствует. Мы в Комитете по делам СНГ всегда были сторонниками расширения возможностей Россотрудничества, прежде всего в работе с соотечественниками, и пытались этого добиваться. С проектом вносимого правительством бюджета было трудно спорить, хотя было понятно, что суммы, которые выделяются на поддержку соотечественников через Россотрудничество, на развитие культурных связей не идут в сравнение с теми, которыми располагают западные страны. Несколько руководителей Россотрудничества добивались как можно больших бюджетных ассигнований, но с этим всегда было сложно», — сказал Затулин.