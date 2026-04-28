В Госдуме объяснили отставку Примакова с поста главы Россотрудничества
Находясь на посту главы Россотрудничества, Евгений Примаков не мог решить ряд проблем из-за сложностей с финансированием, сказал НСН Константин Затулин.
Государство существенно ограничивало объем выделяемых на деятельность Россотрудничества средств, несмотря на грандиозные цели, которые ставились перед ведомством. Именно поэтому уходящий в отставку глава Россотрудничества Евгений Примаков не мог решить все задачи при всем своем профессионализме. Об этом НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков уходит в отставку согласно указу президента России Владимира Путина. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Вместо него главой агентства был назначен его заместитель Игорь Чайка. По мнению Затулина, Примаков не смог справиться со всеми задачами, которые стояли перед ведомством, из-за недостатка финансирования.
«Я уважаю Примакова и как журналиста, и как депутата, и как руководителя Россотрудничества. Он честно выполнял свои обязанности, я с ним сотрудничал. Насколько я понимаю, сейчас Примаков находится в отпуске. Конечно, ведомство испытывало определенные проблемы, но они с самого создания Россотрудничества были ему присущи. Главная проблема — то, что задачи грандиозные, а бюджет самого ведомства никак им не соответствует. Мы в Комитете по делам СНГ всегда были сторонниками расширения возможностей Россотрудничества, прежде всего в работе с соотечественниками, и пытались этого добиваться. С проектом вносимого правительством бюджета было трудно спорить, хотя было понятно, что суммы, которые выделяются на поддержку соотечественников через Россотрудничество, на развитие культурных связей не идут в сравнение с теми, которыми располагают западные страны. Несколько руководителей Россотрудничества добивались как можно больших бюджетных ассигнований, но с этим всегда было сложно», — сказал Затулин.
Собеседник НСН также обратил внимание на проблемы с работой Русских домов и филиалов Россотрудничества за рубежом.
«Существуют проблемы с деятельностью Русских домов и филиалов Россотрудничества, в том числе в ближнем зарубежье, из-за того, что многие страны очень ревниво относятся к деятельности этого ведомства, считают это вмешательством во внутренние дела и так далее. Достаточно сказать, что я и Примаков по неофициальным источникам запрещены к въезду в Казахстан. В этом случае МИД России не может или не хочет заступаться за депутатов и политических деятелей. Знаю, что Примаков пытался с этим бороться. Мы, безусловно, будем работать с любым руководителем Россотрудничества, хотя нам небезразлично, что дальше будет с Примаковым, каковы его дальнейшие планы», — добавил парламентарий.
В заключение Затулин указал на сложившееся в России «двоецентрие» в работе с соотечественниками.
«У нас существует двоецентрие в вопросах работы с соотечественниками: с одной стороны, есть Россотрудничество как структура, входящая в структуру МИДа. С другой стороны, никто не отменял Департамент по работе с соотечественниками в структуре самого МИДа и замминистра по делам СНГ и связям с соотечественниками. Обе стороны занимаются одним и тем же, они формируют и направляют работу правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, в которой мы с Примаковым состоим. Работа Россотрудничества была гораздо более осмысленной, чем работа департамента внешнеполитического ведомства, который действует достаточно формально в этом неформальном вопросе», — заключил он.
В свою очередь президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), политолог Евгений Минченко предположил в беседе с НСН, что Примаков достиг в деятельности на посту главы Россотрудничества некоего предела и что ему необходимо развиваться в другой сфере.
«Примаков был вполне эффективным руководителем. Главная проблема, в которую он упирался, — это нехватка финансового ресурса, усугубленная вполне понятной внешнеполитической конъюнктурой. Он очень ответственный, трудоспособный человек, трудоголик, но у каждого человека есть определенный предел, когда надо переключиться на какую-то другую деятельность», — сказал Минченко.
Собеседник НСН также усомнился в том, что перед Чайкой поставят какие-то новые задачи.
«Чайка давно занимался этой проблематикой, в том числе в общественном статусе. Он человек достаточно молодой, энергичный. Думаю, что останется ровно тот функционал, который прописан по Россотрудничеству, вряд ли появятся новые задачи», — подытожил он.
Ранее Примаков заявил в своем Telegram-канале, что не собирается продолжать государственную службу и баллотироваться в Госдуму. Он отметил, что хотел бы вернуться к журналистике, аналитике и научной работе.
Горячие новости
- Минпросвещения: Летние каникулы в школах начнутся 27 мая
- Под Тулой загорелся склад на площади 2,8 тысячи «квадратов»
- Казахстан перераспределит экспорт нефти из-за корректировки транзита по «Дружбе»
- В Госдуме объяснили отставку Примакова с поста главы Россотрудничества
- Космический тренажер для Российской орбитальной станции создадут в 2027 году
- Тейлор Свифт зарегистрирует свои голос и внешность для защиты от ИИ
- Над территорией России ликвидировали 186 украинских БПЛА
- Российский Красный Крест направил Ирану пять тонн гумпомощи
- В Туапсе из-за обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ
- СМИ: Украина угрожает Израилю скандалом из-за российского зерна