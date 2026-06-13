Развожаев: В Севастополе отразили четыре атаки ВСУ
Минувшей ночью и утром 13 июня силы ПВО и мобильные огневые группы отразили четыре атаки ВСУ на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Михаил Развожаев.
Он уточнил, что над Севастополем было ликвидировано свыше 25 украинских дронов. По словам Развожаева, в результате атак никто не пострадал.
Отмечается, что Спасательной службой города были зафиксированы точечные повреждения. Так, на проспекте Генерала Острякова были повреждены окна в двух квартирах, а в Гагаринском районе — автомобиль.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике с 13 июня снизят цены на топливо на автозаправках сетей «АТАН» и «ТЭС», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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