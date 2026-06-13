Шуваев: За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз
За минувшие сутки ВСУ 83 раза атаковали Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Александр Шуваев.
По его словам, в результате этого в Белгородском, Грайворонском и Ивнянском округах пострадали три мирных жителя. Двое из них продолжают стационарное лечение, добавил политик.
Врио губернатора сообщил, что атаке ВСУ также подверглись Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Краснояружский, Ракитянский, Ровеньский и Шебекинский округа. Шуваев уточнил, что украинские военные пять раз применяли авиацию, артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, по словам политика, ВСУ восемь раз сбрасывали взрывные устройства с БПЛА.
«Благодаря работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 123 беспилотника сбиты и подавлены», - подчеркнул Шуваев.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 13 июня российские силы ПВО сбили почти 180 дронов ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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