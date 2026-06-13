СМИ: В Афганистане стянули военную технику для подавления протеста женщин
В Афганистане власти стянули бронетехнику в охваченный протестами город Герат, административный центр одноименной западной афганской провинции, в котором произошли столкновения во время протеста женщин. Об этом сообщает портал «TOLOnews Plus».
В его Telegram-канале указано, что в городе разместили сотни военнослужащих, вооруженных стрелковым оружием и гранатометами, а также бронетехнику. Сообщалось, что 12 июня группа жителей Герата провела новую акцию протеста перед зданием администрации в центре населенного пункта.
На опубликованных в Сети кадрах с места событий видно, как протестующие скандируют лозунги в поддержку прав женщин. Портал также писал, что в городе были слышны выстрелы.
6-7 июня в Герате местные власти арестовали минимум 30 женщин, обвиненных в несоблюдении дресс-кода. 9 июня правоохранители с палками и оружием в руках разогнали протестующих, в результате чего по меньшей мере погиб один человек, еще несколько были ранены, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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