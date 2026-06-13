Сальдо: В Херсонской области при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель
За сутки в Херсонской области в результате украинских атак погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Владимир Сальдо.
Он уточнил, что в Нововладимировке Голопристанского округа при атаке БПЛА ВСУ на грузовой автомобиль погиб мужчина 1978 года рождения.
Политик добавил, что в Раздольном Каховского округа в результате удара беспилотника по грузовому авто был ранен мужчина 1974 года рождения. Его госпитализировали. Кроме того, по словам губернатора, пострадали несколько человек в Великих Копанях Алешкинского округа, в Чаплинке и в Голой Пристани.
Сальдо рассказал, что за сутки ВСУ также атаковали населенные пункты Генического, Нижнесерогозского, Новокаховского, Скадовского и Чаплинского округов.
Ранее Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ вновь атаковали мост между Геническом и Арабатской стрелкой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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