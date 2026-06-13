СМИ: В нескольких регионах РФ из-за ударов молний сгорели дома

Сразу в нескольких регионах России за последние дни из-за удара молний произошла серия пожаров в домах. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

По данным источника, в Кемеровской области после удара молнии сгорели сразу два дома в селах Андреевка и Красный Яр. Аналогичное ЧП случилось в городе Гаврилов-Ям в Ярославской области.

Издание писало, что в Казани сгорел строящийся дом на улице Сафлык, а в Тюмени во время сильной грозы выбило окно на последнем этаже жилого дома в Тихом проезде.

Отмечается, что последствия непогоды также были зафиксированы в Башкирии, Бурятии, Забайкалье, Нижнем Новгороде, Чите, Челябинске и в Ульяновской области.

Ранее научный сотрудник физического факультета МГУ им. Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков в интервью НСН предупредил, что перед грозой обязательно следует закрывать все форточки и щели в доме, так как шаровая молния — это гибкая материя, и она может легко просочиться в помещение.