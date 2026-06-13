Трамп объявил о ликвидации главаря преступной группировки «Tren de Aragua»

Американский президент Дональд Трамп объявил, что США во взаимодействии с венесуэльской стороной ликвидировали главаря преступной группировки «Tren de Aragua». Об этом политик написал на своей странице в одной из соцсетей.

Трамп уточнил, что по его приказу Южное командование ВС США нанесло молниеносный удар, при котором был убит Ниньо Герреро. Президент отметил, что включил «Tren de Aragua» в американский список террористических организаций.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Мексике вспыхнули беспорядки после убийства наркобарона Эль Менчо.