Трамп объявил о ликвидации главаря преступной группировки «Tren de Aragua»
Американский президент Дональд Трамп объявил, что США во взаимодействии с венесуэльской стороной ликвидировали главаря преступной группировки «Tren de Aragua». Об этом политик написал на своей странице в одной из соцсетей.
Трамп уточнил, что по его приказу Южное командование ВС США нанесло молниеносный удар, при котором был убит Ниньо Герреро. Президент отметил, что включил «Tren de Aragua» в американский список террористических организаций.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Мексике вспыхнули беспорядки после убийства наркобарона Эль Менчо.
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