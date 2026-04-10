Путин назначил нового посла России в Непале

Новым послом России в Непале стал Алексей Суровцев, соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин. Указ главы государства размещен на портале правовой информации.

«Назначить Суровцева Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом... в Непале» , - отмечается в документе.

До этого в государстве работал временный поверенный в делах РФ Ринчен Ракшаев. Предыдущий посол России в Непале Алексей Новиков покинул свой пост в ноябре 2025 года.

Ранее Владимир Путин назначил нового посла РФ в Перу.

