Путин назначил нового посла России в Непале
10 апреля 202612:16
Новым послом России в Непале стал Алексей Суровцев, соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин. Указ главы государства размещен на портале правовой информации.
«Назначить Суровцева Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом... в Непале» , - отмечается в документе.
До этого в государстве работал временный поверенный в делах РФ Ринчен Ракшаев. Предыдущий посол России в Непале Алексей Новиков покинул свой пост в ноябре 2025 года.
Ранее Владимир Путин назначил нового посла РФ в Перу.
