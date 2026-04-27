Экс-глава Россотрудничества Примаков отказался продолжать госслужбу

Бывший глава Россотрудничества Евгений Примаков в своём Telegram-канале заявил, что не собирается продолжать государственную службу.

По его словам, также он не намерен баллотироваться в Госдуму.

«Я хотел бы вернуться к журналистике, аналитике, сейчас мне интересна научная работа», - написал Примаков.

Он добавил, что продолжает числить себя «в команде нашего Верховного Главнокомандующего».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Примакова с поста главы Россотрудничества, назначив на эту должность его заместителя Игоря Чайку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: facebook.com/Evgeny Primakov
