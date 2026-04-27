Экс-глава Россотрудничества Примаков отказался продолжать госслужбу
Бывший глава Россотрудничества Евгений Примаков в своём Telegram-канале заявил, что не собирается продолжать государственную службу.
По его словам, также он не намерен баллотироваться в Госдуму.
«Я хотел бы вернуться к журналистике, аналитике, сейчас мне интересна научная работа», - написал Примаков.
Он добавил, что продолжает числить себя «в команде нашего Верховного Главнокомандующего».
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Примакова с поста главы Россотрудничества, назначив на эту должность его заместителя Игоря Чайку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
