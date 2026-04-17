Гладков решил уйти в отпуск на фоне слухов о его отставке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram, что уходит в двухнедельный отпуск.

Это произойдет впервые с 2024 года. На время его отсутствия обязанности будет исполнять его заместитель, руководитель администрации главы региона Александр Лоренц.

Гладков указал, что правительство и оперативные службы работают в штатном режиме, а сам он продолжит публиковать оперативную информацию о событиях в регионе.

Ранее стало известно, что Гладков может перейти на работу в федеральное правительство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

