Гладков решил уйти в отпуск на фоне слухов о его отставке
17 апреля 202601:32
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram, что уходит в двухнедельный отпуск.
Это произойдет впервые с 2024 года. На время его отсутствия обязанности будет исполнять его заместитель, руководитель администрации главы региона Александр Лоренц.
Гладков указал, что правительство и оперативные службы работают в штатном режиме, а сам он продолжит публиковать оперативную информацию о событиях в регионе.
Ранее стало известно, что Гладков может перейти на работу в федеральное правительство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
