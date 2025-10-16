Бортников обвинил Британию в срывах мирного разрешения конфликта на Украине
Власти и спецслужбы Великобритании ответственны за неоднократные срывы инициатив по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников.
Руководитель ведомства выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Самарканде.
«Еще в марте 2022 года курс Лондона ясно обозначил бывший премьер [Борис] Джонсон, передав подопечным в Киеве указание: "Будем просто воевать"», - подчеркнул Бортников.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что из-за Джонсона Киев отказался от достигнутых в Стамбуле договоренностей с Москвой, напоминает 360.ru.
