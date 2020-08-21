«Могут покалечить людей». Шушкевич оценил белорусские спецслужбы
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал о полномочиях, возможностях и рамках дозволенности белорусских спецслужб.
В Белоруссии проходят массовые протесты, начавшиеся 9 августа после выборов президента. Силовики активно подавляли протесты, используя светошумовые гранаты и резиновые пули. Всего было задержано около 7 тысяч человек, более 200 ранены. По данным белорусских СМИ, 76 человек пропали без вести, пятеро погибли.
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН оценил деятельность белорусских спецслужб, их подчинение закону, а также отношения между силовиками и президентом Александром Лукашенко.
«Лукашенко сразу сделал ставку на спецслужбы. Он там формирует преданную ему шайку. И они его безоговорочно поддерживают, а он безоговорочно прощает всё, что творят спецслужбы (в том числе ОМОН). Ну, в общем, они могут натворить безобразие, они могут покалечить людей», — рассказал Шушкевич.
Экс-глава Белоруссии напомнил, что во время массовых протестов сотрудники ОМОНа избивали задержанных в автозаках. «Лукашенко через спецслужбы объявил войну собственному народу», — считает Шушкевич.
Первый глава Белоруссии заявил, что Лукашенко разрешил спецслужбам делать все, что угодно. «Лукашенко объявляет, что он наводил порядок, поручив своему ближайшему помощнику Шейману, который был младшим офицером, а стал генерал-полковником безо всяких заслуг, пристреливать тех, кого он считал ворами, мерзавцами, и прочее, и прочее. Лукашенко назвал цифру, что было 32 пристреливания», — полагает Шушкевич.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении медалями «За безупречную службу» более сотни представителей силовых ведомств.
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