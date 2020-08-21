«Могут покалечить людей». Шушкевич оценил белорусские спецслужбы

В Белоруссии проходят массовые протесты, начавшиеся 9 августа после выборов президента. Силовики активно подавляли протесты, используя светошумовые гранаты и резиновые пули. Всего было задержано около 7 тысяч человек, более 200 ранены. По данным белорусских СМИ, 76 человек пропали без вести, пятеро погибли.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН оценил деятельность белорусских спецслужб, их подчинение закону, а также отношения между силовиками и президентом Александром Лукашенко.

«Лукашенко сразу сделал ставку на спецслужбы. Он там формирует преданную ему шайку. И они его безоговорочно поддерживают, а он безоговорочно прощает всё, что творят спецслужбы (в том числе ОМОН). Ну, в общем, они могут натворить безобразие, они могут покалечить людей», — рассказал Шушкевич.