В Госдуме назвали условие создания российской военной базы в Карабахе

«Я бы положительно отнесся к созданию военной базы в Нагорном Карабахе, но мы должны учитывать мнение всех сторон в данном вопросе - и Армении, и Азербайджана. Контингент наших подразделений в регионе послужили бы фактором стабильности. По крайней мере, на первом этапе, когда мир еще недостаточно установился. С обеих сторон предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию», - отметил он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку предлагает создать новый коридор, который соединит Нагорный Карабах с Арменией, при этом передать Азербайджану город Лачин.

Депутат Госдумы, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин рассказал НСН, почему этот шаг может привести к эскалации конфликта.