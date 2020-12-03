В Госдуме назвали условие создания российской военной базы в Карабахе
Зампред думского комитета по обороне рассказал в эфире НСН, поможет ли российская база избежать дальнейшей эскалации конфликта в Карабахе.
Создание военной базы России в Нагорном Карабахе послужило бы укреплению безопасности и стабильности на территории непризнанной республики в долгосрочной перспективе, заявил советник президента НКР по вопросам внешней политики Давид Бабаян.
Депутат Госдумы, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что создание в регионе российской военной базы должно быть одобрено Арменией и Азербайджаном.
«Я бы положительно отнесся к созданию военной базы в Нагорном Карабахе, но мы должны учитывать мнение всех сторон в данном вопросе - и Армении, и Азербайджана. Контингент наших подразделений в регионе послужили бы фактором стабильности. По крайней мере, на первом этапе, когда мир еще недостаточно установился. С обеих сторон предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию», - отметил он.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку предлагает создать новый коридор, который соединит Нагорный Карабах с Арменией, при этом передать Азербайджану город Лачин.
Депутат Госдумы, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин рассказал НСН, почему этот шаг может привести к эскалации конфликта.
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